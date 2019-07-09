«Атомные электростанции свой ресурс выработали», – нардеп Ливик о важности перехода Николаевщиной на «альтернативную энергию»

Народный депутат Украины от Николаевщины Александр Ливик считает переход на альтернативные источники энергии одним из приоритетов в стратегии развитии региона.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам политика, за последние годы Украина сделала большой шаг в данном направлении. Однако, предстоит еще большая работа.

— Что удалось за эти годы? Конечно, это по большей части касается моих проектов в составе топливно-энергетическом комитета. Именно я был автором тех законов, что позволили за эти 5 лет построить на Украине такие объемы солнечных и ветровых, «зеленых» электростанций, в том числе и станций, которые строило население для самих себя. Единственное что, под конец каденции депутаты внесли изменения в мой закон по поводу ограничения в установлении домашних электростанций, только ставить на крышах можно. Мы подали правки. Думаю, мы отменим это тоже, – сказал он.

Нардеп видит возможность отказаться от импортного ядерного топлива, перестать быть зависимыми от классических источников электроэнергии и прекратить работу атомных электростанций, которые уже выработали свой ресурс.

— Я могу сказать, что только сегодня в Николаевской области реализуется 38 солнечных электростанций. Семь или восемь из них введено в эксплуатацию. Многие находятся в стадии строительства. Это в будущем даст нам возможности избавиться от зависимости от электроэнергии. Почему? Потому что атомные электростанции свой ресурс выработали. Мы привязаны к импортному, в том числе российскому, ядерному топливу. Поэтому, за 10 лет мы должны создать свою практически новую отрасль электрогенерации, чтоб закрыть атомные электростанции, которые уже нельзя эксплуатировать, – считает Ливик.

Ливик также сожалеет о том, что так и не нашел своей реализации проект солнечной электростанции в Вознесенске.

— Конечно, я вижу переход на альтернативную энергию как один из приоритетных направлений в развитии области и страны. Сожалею, что непонимание властей на местах и непринятие ею всего нового не позволяло реализовать целый ряд проектов. Например, в Вознесенске. В начале, было выделено 38 миллионов гривен на солнечную электростанцию. Была отведена земля, сделана проектно-сметная документация. Однако, руководство города приняло решение, что им этот объект не нужен. А объект все же позволял ежегодно получать 15 миллионов прибыли только от этой электроэнергии. И за счет этого, мы бы хотели удешевить водоснабжение в городе и так далее, – сообщил политик.

Также, на местах, по мнению политика, необходимо строить биогазовые комплексы – распределение биогаза дает дальнейшее его преобразование в различные виды энергии.

— Еще я считаю необходимым строительство биогазовых комплексов. К сожалению, многие не понимают, что это такое, и какая их специфика. Хотя, в Александровской громаде мы нашли возможность профинансировать за счет государственного бюджета изыскательские работы и создание проектно-сметной документации. Если я пройду в следующий созыв, мы приступим к строительству там биогазового комплекса, – поделился депутат.

Напомним, что ранее Ливик выступил за восстановление ядерного арсенала Украины.