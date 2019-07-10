Нардеп Ливик назвал причины и путь решения вопроса аварийности Варваровского моста в Николаеве

Народный депутат Украины Александр Ливик поделился своим видением решения вопроса аварийного Варваровского моста в Николаеве. Он считает, что его стоит отремонтировать и разгрузить.

Об этом политик рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Нардеп уверен, что западным инвесторам стоит поручить построить мост, который примет на себя весь поток грузовых автомобилей с юга Украины и станет платным для проезда. В свою очередь, на отремонтированном Варваровском мосту будут ездить только легковые авто.

— С Варваровским мостом путь решения один. 400 миллионов долларов – проектная документация. Предпроектные изыскания уже есть. Есть проработка на уровне Кабмина этого вопроса. Сегодня идет поиск инвесторов, отдача им этого моста в концессию. Пускай не боятся западные инвесторы, пускай строят мост, и весь грузопоток, в том числе зерновой, пустится через этот мост, а через Николаев – только легкие автомобили, – сказал Ливик.

В качестве причин аварийного состояния моста нардеп называет многолетие эксплуатации и увеличение производства зерна в Украине, что привело к большому потоку грузоперевозок.

— Мост проектировался еще во времена Советского Союза. Он не был рассчитан на те режимы эксплуатации, какие сейчас есть. В целом, Украина увеличила производство зерна в три-четыре раза, и вся эта зерновая продукция пошла в наши порты. А Николаев, Херсон и Одесса, как узкое бутылочное горлышко, приняло на себя весь грузопоток, стекающийся со всей Украины. Поэтому, я вижу объективные причины отремонтировать мост и сделать его бесплатным, автомобильным. А по мосту, который может быть построен, пустить весь грузопоток и сделать его платным, – подытожил политик.

Напомним, что народные депутаты, избранные от Николаевской области, написали обращение к Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну с просьбой выделить финансирование на проект реконструкции и капитальный ремонт аварийного Варваровского моста в Николаеве. Одним из подписантов был Александр Ливик.