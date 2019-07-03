«Конкурсы, стилизованная фотозона и выставка техники»: Николаевцев приглашают в Каштановый сквер на празднование Дня Нацполиции

Николаевская полиция приглашает жителей и гостей города на празднование четвертой годовщины Национальной полиции Украины, которое состоится 4 июля в Каштановом сквере.

Соответствующее приглашение опубликовано на Facebook-странице ведомства.

«В программе: - выступления творческих коллективов полицейского оркестра и ансамбля «Южный патруль»; - конкурсы, викторины и призы от наших патрульных; - стилизованная фотозона; - выставка полицейской техники и оборудования; - знакомство с различными полицейскими профессиями. Также желающие смогут сделать селфи с четвероногими помощниками копов, почувствовать себя водителем полицейской машины и вместе окунуться в атмосферу праздника», - сообщили в полиции.

Дата: 4 Июля

Время: 18:00

Место встречи: главная улица Николаева, Каштановый сквер