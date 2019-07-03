«Конкурсы, стилизованная фотозона и выставка техники»: Николаевцев приглашают в Каштановый сквер на празднование Дня Нацполиции

Николаевская полиция приглашает жителей и гостей города на празднование четвертой годовщины Национальной полиции Украины, которое состоится 4 июля в Каштановом сквере.
Соответствующее приглашение опубликовано на Facebook-странице ведомства.
«В программе:
- выступления творческих коллективов полицейского оркестра и ансамбля «Южный патруль»;
- конкурсы, викторины и призы от наших патрульных;
- стилизованная фотозона;
- выставка полицейской техники и оборудования;
- знакомство с различными полицейскими профессиями.
Также желающие смогут сделать селфи с четвероногими помощниками копов, почувствовать себя водителем полицейской машины и вместе окунуться в атмосферу праздника», - сообщили в полиции.
Дата: 4 Июля
Время: 18:00
Место встречи: главная улица Николаева, Каштановый сквер