«Конкурсы, стилизованная фотозона и выставка техники»: Николаевцев приглашают в Каштановый сквер на празднование Дня Нацполиции

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 576 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(345)   

Николаевская полиция приглашает жителей и гостей города на празднование четвертой годовщины Национальной полиции Украины, которое состоится 4 июля в Каштановом сквере.

Соответствующее приглашение опубликовано на Facebook-странице ведомства.

«В программе:

- выступления творческих коллективов полицейского оркестра и ансамбля «Южный патруль»;

- конкурсы, викторины и призы от наших патрульных;

- стилизованная фотозона;

- выставка полицейской техники и оборудования;

- знакомство с различными полицейскими профессиями.

Также желающие смогут сделать селфи с четвероногими помощниками копов, почувствовать себя водителем полицейской машины и вместе окунуться в атмосферу праздника», - сообщили в полиции.

Дата: 4 Июля

Время: 18:00

Место встречи: главная улица Николаева, Каштановый сквер

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество