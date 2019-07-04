Ученые выяснили, как глобальное потепление вызвало экстремальную жару в Европе

Европейские ученые заявили о том, что изменения климата повысили вероятность наступления аномальной жары в Европе, по меньшей мере, в пять раз. По словам исследователей, из-за потепления, вызванного деятельностью человека, температура поднимается на четыре градуса выше, чем в 1901 году.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «New Scientist».

На прошлой неделе по всей Европе установилась рекордно жаркая погода. Температурные рекорды были установлены в Испании, Германии, Австрии, Чехии, Швейцарии и Нидерландах. Во Франции температура поднялась до самых высоких отметок за всю историю наблюдений. Например, в городе Ним столбики термометров показывали 45,9 градусов Цельсия.

В ходе нового исследования ученые создали компьютерную модель для прогнозирования того, какой будет температура во Франции при повышении средней температуры на Земле на один градус Цельсия. Затем они сравнили среднюю температуру трех дней июня во Франции и в городе Тулуза с той, которую показала модель.

Оказалось, что вероятность наступления периодов экстремально жаркой погоды выросла в пять раз. По словам Герта Яна ван Олденборга из Королевского института метеорологии Нидерландов, это оптимистичный сценарий, на самом деле, эта вероятность может быть «гораздо большей» и вырасти почти в 100 раз.