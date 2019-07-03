Начальник николаевского Центра админуслуг предложил решить проблему с очередями – нужно увеличить штат и финансирование

Начальник Центра предоставления административных услуг Дмитрий Лазарев в очередной раз обратился к депутатам Николаевского городского совета и предложил увеличить штат, площадь и финансирование ЦПАУ для того, чтоб уменьшить очереди.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Дмитрий Лазарев перечислил имеющиеся в ЦПАУ проблемы, обратив особое внимание на очереди. Он объясняет их недостаточной площадью помещения Центра, отметив, что на сегодняшний день очереди стабилизировались.

«Что касается очередей, то стоит отметить, что одной из причин больших очередей является неудобные условия для приема граждан в связи с ненадлежащей площадью, отведенной для ожидания приема согласно электронной очереди», - сообщил Дмитрий Лазарев.

После чего он обратился к депутатам городского совета и попросил поддержать его инициативы по увеличению штата сотрудников Центра, поддержки бюджетного запроса и созданию условий для обслуживания клиентов.

«Лично обращаюсь к депутатскому корпусу с просьбой поддержать мои инициативы по: 1) увеличению штатной численности работников департамента (администраторов и регистраторов); 2) поддержке бюджетного запроса департамента к перераспределению бюджетных средств; 3) оказанию содействия в решении вопроса о создании надлежащих, современных, удобных условий обслуживания населения города Николаева», - добавил Лазарев.

Стоит отметить, что с подобной инициативой Лазарев обращается в горсовет уже не впервые.

Напомним, директор департамента предоставления административных услуг Николаевского городского совета Дмитрий Лазарев представил проект структуры органов городской власти Николаева.