На Николаевщине патрульные остановили четыре фуры, которые ехали с нарушениями – у водителей выявили поддельные документы на груз

В Николаевской области на участке дороги М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» сотрудники патрульной полиции выявили четыре в грузовика, у которых, вероятно, были поддельные документы.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления патрульной полиции в Николаевской области.

Инспекторы заметили, что в направлении поселка Нечаяное движутся четыре грузовика, которые перевозят крупногабаритный груз. Поскольку транспортные средства двигались без всякого сопровождения и с нарушением запрета движения тяжеловесных транспортных средств весом более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн в дневное время суток при температуре воздуха больше, чем 28 градусов по Цельсию, патрульные решили их остановить. Во время проверки полицейские выяснили, что некоторых документов на груз водители вообще не имели, а те, что были в наличии, имели явные признаки подделки и не значились ни в одной базе данных. Водители со своей стороны не смогли ничего объяснить по данной ситуации.

Патрульные составили на водителей админматериалы по статье 132-1 Кодекса Украины об административных нарушениях («Нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам, улицам и железнодорожным переездам»).

На место были вызваны сотрудники «Укртрансбезопасности», которые также составили соответствующие административные материалы. Поскольку документы на груз имели признаки подделки патрульные передали водителей следователям для установления всех обстоятельств.

Напомним, что ранее мэрия Николаева отправила 400 детей в Рыбаковку, но автобусы остановили на трассе, в результате чего выяснилось, что у перевозчика не было разрешения на рейс.