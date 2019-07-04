Министр здравоохранения осудила законопроект о «дематюкации» и высказала преимущества использования нецензурной лексики

Министр здравоохранения Ульяна Супрун отреагировала на законопроект о «дематюкации». Она отметила, что нецензурную лексику не нужно запрещать, так как в некоторых ситуациях она может «принести облегчение».

Об этом она рассказала на своей странице Facebook.

Супрун упрекнула создательницу законопроекта Богомолец, в том, что предлагая такие абсурдные законопроекты депутат лишь привлекает к себе внимание, а сам законопроект она назвала «достойным Северной Кореи».

Также она привела научные аргументы «за» ненормативную лексику.

«Метко и точно применена брань, описывающий наше отношение к ситуации, и не направлена ​​обидеть собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам», - отметила она.

Помимо этого, по словам Супрун, употребление нецензурной лексики указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними.

«Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой - такие исследования. Но ненормативная лексика в официальных речах воспринимается как некомпетентность, так что будьте внимательны», - добавила Супрун.

Она дополнительно отметила, что искоренять нужно пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не нецензурную лексику как таковую. А наибольшей заботой о украинском языке она называет общение на нём, независимо от сферы работы, а также разработку профессиональной лексики, перевод литературы, чтение украинских авторов.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о «противодействии сквернословию». Автор законопроекта нардеп Ольга Богомолец считает, что принятие этого законопроекта защитит культуру языка от ненормативной лексики.

Если закон примут, то его нарушитель должен будет заплатить штраф от 38 до 67 тысяч гривен, либо принудительно буде направлен на общественные работы на 40-60 часов. Кроме того, нарушитель может быть привлечен к административному аресту на срок до 15-ти суток. Для публичных персон штраф увеличивается, от 72 до 96 тысяч гривен.