«Передача ТЭЦ городу, задолженности по зарплате, неэффективность тарифообразования»: «Николаевоблтеплоэнерго» обсудило ряд вопросов с Мировым банком

В среду, 3 июля, в Николаеве прошла встреча миссии Мирового банка с представителями ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», во время которой обсудили ряд вопросов, в том числе и передачу на баланс города ТЭЦ и задолженности по зарплате.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине» Егор Клецов.

«Визит миссии Мирового банка это всегда работа на результат и глубокие технические дискуссии. Вчера, обсуждали не только прогресс и вопросы реализации Проекта, но и острые отраслевые вопросы: - неэффективность существующего тарифообразования и утопичность схемы взаимодействия регулятор-предприятие-муниципалитет в условиях децентрализации;

- отсутствие общегосударственной и региональных стратегий развития теплоэнергетики;

- недостаточное внимание со стороны исполнительных властей всех уровней к проблематике ЖКХ;

- передача ТЭЦ в коммунальную собственность громады Николаева и риски, связанные с этим», – написал он.

Также, по словам Клецова, специалисты банка отметили, что решение любого вопроса невозможно в отрыве от стратегии развития теплоэнергетики и баланса тепловых нагрузок.

«Вот уже несколько лет мы на разных уровнях говорим о необходимости разработки стратегии, но тщетно», – пишет он.

«Поговорили, конечно, и о острой проблеме предприятия — задолженности по выплате зарплаты. Поговорили и о парламентских выборах, которые на длительный срок парализовали работу комиссий, депутатов и отдельных чиновников, которые занимаются кампаниями кандидатов вместо решения острых и актуальных проблем громады», – подытожил руководитель проекта.

Напомним, что ранее ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» подписало контракт с французской компанией ENERTEX, в рамках которого в Николаеве реконструируют пять котельных.