Украина теряет позиции в всемирном рейтинге средней скорости доступа к Интернет

Иллюстрация Украина потеряла 23 позиции в всемирном рейтинге медианной скорости интернета, организованном компанией «Cable».

Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на веб-сайте компании.

Так, Украина потеряла в рейтинге 23 позиции, опустившись с 58 места на 81. По данным аналитической фирмы, средняя скорость загрузки данных в стране составляет 7,72 Мбит/сек. А время, затрачиваемое на загрузку файла, размером 5 ГБ (5000 Мегабайт) примерно равняется 1 часу и 28 минутам.

Как сообщает издание «Tech», страной с самыми высокими скоростями в широкополосных сетях был назван Тайвань, который поднялся на эту позицию с 14 места, присвоенного ему в прошлом году. В качестве эталонной меры для оценки скорости в «Cable использовали время, необходимое для загрузки из сети фильма размером в 5 Гб – на Тайване для скачивания такого файла потребовалось потратить не более восьми минут.

Сингапур, удерживавший стабильное первое место на протяжении двух лет, даже уступив немного новому лидеру, по-прежнему демонстрирует неплохие показатели скорости на уровне более 70 Мбит/сек.. Сравнительно небольшая территория страны является огромным преимуществом в этом плане, позволяя обеспечить хорошее покрытие.

За Сингапуром в рейтинге расположился остров Джерси, ставший первой территорией в мире, где каждому пользователю была обеспечена возможность доступа к «чистой оптике» (FTTP). Что, в свою очередь, позволило взлететь острову с десятого сразу на третье место в рейтинге.

Швеция, Дания, Люксембург, Нидерланды и Швейцария лидируют по скорости широкополосного интернета в Европе – средняя скорость загрузки данных в этих странах варьируется от 55,18 Мбит/сек в Швеции до 38,85 Мбит/сек в Швейцарии.

Китай, несмотря на хорошо разрекламированный рост скорости интернета, занимает лишь 152 место – со средним показателем скорости 2,69 Мбит/сек, а Индия разместилась на 75 месте, показав скорость 8,66 Мбит/сек.

Единственным соседом Украины, показавшим рост в рейтинге стран по скорости интернета, стала Беларусь, которая поднялась с 66 места на 57. Здесь зафиксирована средняя скорость на уровне в 13,19 Мбит/сек.

Напомним как вчера, 3 июля, во всем мире произошел глобальный сбой в инфраструктуре Facebook. Проблема затронула соцсеть, в том числе и Instagram.