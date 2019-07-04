Жительница Николаева просит помощи в сборе средств на операцию для своей маленькой дочери, у которой диагностировали тригоноцефалию

В Николаеве местная жительница просит помощи у неравнодушных граждан для того, чтобы собрать необходимые средства на операцию своей дочери.

Об этом девушка сообщила в редакцию «Преступности.НЕТ».

Ее дочке врачи поставили диагноз – гидроцефалия. Поскольку его определили на ранних стадиях, есть шанс, что после операции ребенок будет нормально развиваться.

«Никогда не думала, что это коснется меня, что буду просить помощи. Нашему малышу предстоит сложная и длительная операция - реконструкция черепа в связи с диагнозом: тригоноцефалия. Помимо длительности и сложности, она достаточно дорогостоящая, у нас есть месяц чтобы собрать нужную сумму. Если вы хотите и можете помочь, мы будем благодарны любой помощи. Номер карты: 5168 7573 8980 8017. Владелец карты - Качуровская-Наточий Наталья Вадимовна», - говорится в сообщении.

Для справки:

Обязательным условием успешного лечения пациентов с тригоноцефалией является раннее проведение хирургического лечения — в младенческом возрасте, что обеспечивает нормальное развитие головного мозга и предотвращает вторичные деформации черепа.