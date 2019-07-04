В аппарате горсовета Николаева о бюджетной комиссии, где выделили деньги на Соборную площадь, узнали перед ее непосредственным началом

В управлении аппарата совета Николаевского городского совета до момента начала заседания постоянной бюджетной комиссии отсутствовала информация о том, что она пройдет 3 июля.

Об этом говориться в сообщении на странице аппарата совета в Facebook.

Как известно, 1 июля, в телефонном режиме исполкома горсовета согласовали перераспределение бюджета на 2019 год. Согласно проекту решения, который имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ» то средства перераспределяют на установку новых светофорных объектов, на строительство троллейбусной линии в микрорайоне Намыв, а также на реконструкцию Соборной площади. В частности, члены исполкома определили общую стоимость реконструкции площади в размере 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны и общую стоимость строительства троллейбусной линии в размере 49 миллионов 79 тысяч 879 гривен. Также в проекте решения прописаны объекты на капитальный и текущий ремонт кровель и дорог.

В среду, 3 июля, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета согласовали решение исполкома от 1 июля о перераспределении бюджета для департамента ЖКХ Николаева на 2019 год. Стоит отметить, что в понедельник в расписании мероприятий на сайте горсовета было указано, что 3 июля на 15:00 запланировано заседание бюджетной комиссии, однако на следующий день данное мероприятие из расписания убрали.

Так, сообщается, что согласно статье 12 Положения о постоянных комиссиях Николаевского городского совета VII созыва председатель постоянной комиссии председательствует на заседаниях постоянной комиссии, организует сообщение членов комиссии о проведении заседания постоянной комиссии и его повестку дня.

Согласно статье 13 в случае отсутствия председателя постоянной комиссии по уважительным причинам, а также в период, когда должность председателя постоянной комиссии вакантна, обязанности председателя постоянной комиссии выполняет соответственно его заместитель или секретарь.

Согласно статье 19 управления аппарата совета осуществляет техническую поддержку в работе постоянных комиссий.

В частности, отмечается, что данное, которое началось в 16:37 3 июля было созвано по инициативе секретаря комиссии Натальи Горбенко.

«К моменту начала выше указанного заседания постоянной комиссии в управлении аппарата совета отсутствовала информация о дате и времени созыва заседания постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития», - заявили в управлении аппарата совета.

В свою очередь, сотрудники аппарата совета, после того как депутаты собрались в кабинете для проведения заседания, включили камеру для его прямой трансляции.

Также отмечается, что к моменту начала заседания комиссии в управление аппарата совета не поступало письменной информации о причинах отсутствия председателя постоянной комиссии на заседании.