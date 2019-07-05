Мэрия Амстердама побеспокоилась о жрицах любви и намерена «реформировать» квартал красных фонарей

Мэр Амстердама Фемке Халсема анонсировала радикальные изменения в работе местной секс-достопримечательности – квартала красных фонарей. Не исключено, что все бордели в центре города вскоре закроют.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «BBC».

Халсема рассказала о нескольких возможных сценариях развития событий, которые рассматривает власть. Среди нововведений, которые могут принять уже в ближайшее время – закрытие всех борделей в центре города с последующим переносом их в другие районы и запретом традиционных для квартала красных фонарей уличных «витрин» с женщинами.

Если предложенные инициативы утвердят, то это будут самые масштабные изменения в работе секс-индустрии Амстердама за несколько десятилетий. По словам мэра, все эти шаги будут направлены, в частности, на борьбу с торговлей людьми, а также с туристами, которые иногда ведут себя нагло и издеваются над работницами квартала красных фонарей. При этом мэр города заверила, что о запрете проституции речь не идет.

- Думаю, многие женщины, которые там работают, чувствуют себя униженными и высмеянными – это одна из причин, почему мы думаем о введении изменений, - говорит Халсема.

По ее словам, власти также размышляют над идеей создания в городе обособленной «эротической зоны». Прежде чем принять какие-либо решения, все возможные варианты обсудят с местными жителями и бизнесменами.

Напомним, что в Николаеве провели масштабную спецоперацию по задержанию троих сутенерш и таксиста, которые организовали бордели для моряков-иностранцев.