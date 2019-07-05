Опубликованы красочные фото солнечного затмения в Южной Америке

На Земле 2 июля наблюдалось полное солнечное затмение. Увидеть его можно было в Южной Америке и в юго-восточной части Тихого океана.

Об этом сообщает сайт «N+1».

Солнечные затмения происходят несколько раз в год (а полные – раз в два-три года), особенностью этого стало то, что в полосу лунной тени попали сразу несколько крупных астрономических обсерваторий, расположенных в горах на севере Чили. После того как затмение завершилось, тысячи очевидцев, как фотографы-любители, так и ученые, стали выкладывать в сеть свои фотографии.

Солнечное затмение длится примерно четыре-пять часов – столько времени лунная полутень и тень движутся по поверхности Земли. Однако продолжительность затмения в конкретной точке намного короче – полная фаза может длиться от нескольких секунд до 10-11 минут.

Первая фаза затмения – полутеневая, оно же частное затмение – начинается, когда Земли касается лунная полутень. В этот момент наблюдатель на Земле видит, как на Солнце появляется темная «выщербина» - она постепенно растет, а Солнце превращается в солнечный месяц. Иногда этой картиной все и ограничивается: самый частый тип затмения – частное, когда лунная тень не «дотягивается» до поверхности Земли и ни в какой точке земной поверхности Солнце не бывает закрыто целиком. Полутень охватывает гигантские территории, поэтому намного больше шансов увидеть частное затмение, чем полное.

Примерно через час после начала полутеневой фазы начинается полная фаза затмения – поверхности Земли касается лунная тень. Те, кого накрывает пятном лунной тени, видят, что Луна загораживает солнечный диск целиком.

Пятно лунной тени очень небольшое – в этом году оно было от 150 до 200 километров в поперечнике. В самой выгодной точке наблюдения затмения, где пятно было больше всего (а полная фаза длилась дольше), примерно на полпути между Новой Зеландией и Южной Америкой – полная фаза продолжалась 4 минуты 32 секунды.

Во время полной фазы можно видеть солнечную корону – верхние, самые разреженные слои солнечной атмосферы. Она состоит из плазмы, поэтому форма короны, ее структура позволяют судить о конфигурации магнитного поля Солнца, о солнечной активности. По самому краю лунной тени можно иногда увидеть яркую цветную кайму – это хромосфера. Иногда можно увидеть и выбросы плазмы – протуберанцы. После того, как пятно лунной тени проходит через место, где вы находитесь, все происходит в обратном порядке.

Напомним, что ранее в сети появилось видео солнечного затмения, которое сняли еще в 1900 году.