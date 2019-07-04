Николаевская областная служба занятости презентовала информационный канал «Работа в Николаеве»

Николаевская областная служба занятости постоянно ищет новые каналы распространения информации, чтобы удовлетворить потребности, как работодателей, так и соискателей. С этой целью разработан информационный канал «Работа в Николаеве», который является еще одним дополнительным ресурсом общения с соискателями.
Об этом на своей странице в Facebook написал директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.
В телеграмм-канале ежедневно выставляются актуальные вакансии от работодателей и новости от Николаевского городского центра занятости, а также различные полезные ссылки на вебинары и интересные статьи.
Посмотреть и подписаться на канал можно в Telegram, указав в поиске – @recruiting_mmcz или по ссылке – https://t.me/recruiting_mmcz.
«Если у вас есть желание разместить вакансии на ресурсах службы занятости или узнать о новых рабочих местах, то за подробной информацией обращайтесь в Николаевский городской центр занятости в Сектор рекрутинга. Адрес: Николаев, улица Никольская, 68, телефоны: (063) 378-17-91 (также отвечаем в Viber, Telegram, WhatsApp по этому номеру) и (0512) 37-24-35, e-mail: rekrutermmcz@i.ua», - сообщили в службе занятости.