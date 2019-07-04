Лизинговые автобусы 5 июля выйдут на маршруты Николаева, хоть и не успели набрать всех водителей, – мэр Сенкевич

В пятницу, 5 июля, автобусы КП «Николаевпасстранс», которые город закупил в лизинг, выйдут на три городских маршрута.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ» после совещания в Ингульской райадминистрации.

Как известно, ранее Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

— Есть конкретный план, что мы выведем завтра, 5 июля автобусы на маршруты. Хотя мое мнение было, что нужно было выводить 6 июля, погонять их в субботу и воскресенье с минимальным трафиком на дорогах, посмотреть какие есть проблемы и потом в понедельник выпускать в рабочую перевозку, подготовленными. Но почему-то было принято такое совместное решение с управлением транспорта. Если принято, то они отвечают за это - заявил Сенкевич.

На уточняющий вопрос о том, укомплектовано ли предприятие сотрудниками, в том числе водителями, мэр ответил, что еще не всех набрали.

— Действительно, есть проблема со штатом. Я говорил об этом и продолжаю об этом говорить, что люди до сих пор не верят, что это произойдет как факт, они разуверились в хороших изменениях в стране. Когда они увидят, что это реальные автобусы, что на них платят реальную, «белую» зарплату, с полными отчислениями, поверьте мне, там будут очереди стоять из тех, кто хочет работать. Я думаю, что все будет нормально, ближайшие недели мы закроем этот вопрос, - подытожил мэр.

О том, что автобусы начнут с завтрашнего дня курсировать по николаевским маршрутам свидетельствует и то, что пресс-служба мэрии приглашает журналистов в 7:00 на стоянку КП «Николаевпасстранс», откуда будут отъезжать автобусы.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.

В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.

После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.

При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.

21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

Как известно, 14 июня исполком Николаевского городского совета не согласовал решение по установлению тарифа на перевозку одного платного пассажира и багажа в городе Николаеве автобусами, для предприятия перевозчика «Николаеввпасстранс».

21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.

А 24 июня члены транспортной комиссии Николаевского городского совета поддержали вопрос об установлении тарифа на перевозку лизинговых автобусах, для предприятия-перевозчика «Николаевпасстранс».

27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.