Город без мэров и гранитных площадей!

Город живет СВОЕЙ жизнью. Влада города своей, но с разрытой Соборной площадью, супер марафоновой земельной сессией, дележкой миллионов по телефону членами исполкома и с НУЛЕМ внимания к настоящим нуждам Горожан!

И выборы им не помеха. Про поговорку «готовь сани летом» мэр и слыхом не слыхивал и сейчас рассказывает немцам, как он помогает переселенцам с Востока, которые уже давно адаптировались, не дождавшись от Влады ни отдельных поселков по грузинскому методу, ни земельных участков по израильски. Ну и Бог с ним заумным и жесткосердным!

Горожане подводят черту под годом борьбы с МОНОПОЛИСТОМ, насаженным мэром в такую же жаркую ночь год назад на управление почти 900 многоквартирными домами с 200 тысячами жителями с двойным тарифом и обслуживанием, стремящимся к нулю. Кроме аварийки с затыканием дырок Николаевцы не увидели ни европейского качества, ни современных методов обслуживания, ни уважения к горожанам.

2 июля 2019 года на ВЕЧЕ самоуправляемых районов Соляные и Северный подводим итоги НАРОДНОГО тендера выбора управляющей компании с тарифом на 33% меньше репинского и сенкевического, с компанией у нас в районе, а не в Киеве и Мариуполе и зная директора в лицо, а не на цветной картинке буклета.

И даже посмотреть на героических и самодостаточных Горожан Николаева, которым по барабану монополисты и мэры, приехал главный специалист Украины в области ЖКХ, экс-министр Алексей Кучеренко. Не к мэру в кабинетик, а прямо на жаркий южный двор на ВЕЧЕ для разговора, поддержки, консультации о происках чиновников и крючках закона от партии «Самопомощь» имени Оксаны Бабак, что по названию прогрессивный, а по сущности грабительский и ведущий к колапсу всей жилищно- коммунальной индустрии Украины.

Разговор и ответы, опыт наш и опыт Киева с таким же мэром, но не копьютерщиком, а боксером. Разница только в том, что там мост со стеклами за 500 млн грн, а в Николаеве площадь с кадками «типа кладбище» за 100 млн грн и фонтаны в каждом городе Украины. (мэры спятили на фонтанах))

РЕСПЕКТ Кучеренко как главе «Всеукраинской Спилки властников житла» и Другу нашего общественного движения «Горожанин» и его команде, что остается с нами. Но главный РЕСПЕКТ ВСЕМ Горожанам, что с нами на ВЕЧЕ и на митингах, с личными подписями на протоколах наших собраний, в подлинности которых нахально сомневаются чиновники и мэры, что не могут поверить , что вот вот их власть кончится и они пойдут в даль , как друг нашего мэра бывший гарант Порошенко или в СИЗО или обратно к железкам, но подальше от людей и нашего городского хозяйства.

ВРЕМЯ перемен!! Вглядитесь в лица Горожан! Они подлинные и настоящие!!!