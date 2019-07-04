Город без мэров и гранитных площадей!

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Город живет СВОЕЙ жизнью. Влада города своей, но с разрытой Соборной площадью, супер марафоновой земельной сессией, дележкой миллионов по телефону членами исполкома и с НУЛЕМ внимания к настоящим нуждам Горожан!

Город живет СВОЕЙ жизнью. Влада города  своей, но с  разрытой Соборной площадью, супер марафоновой земельной сессией,  дележкой миллионов по телефону членами  исполкома и с НУЛЕМ внимания к настоящим нуждам Горожан!

И выборы им не помеха.  Про поговорку «готовь сани летом» мэр и слыхом не слыхивал и сейчас рассказывает немцам, как он помогает  переселенцам с Востока, которые уже давно адаптировались, не дождавшись  от Влады ни отдельных  поселков  по грузинскому методу, ни земельных участков по израильски. Ну и Бог с ним заумным и жесткосердным!

Горожане подводят черту под годом борьбы с МОНОПОЛИСТОМ, насаженным мэром в такую же жаркую ночь год назад на управление  почти 900 многоквартирными домами с 200 тысячами жителями с двойным тарифом и обслуживанием, стремящимся к нулю. Кроме аварийки с затыканием дырок Николаевцы не увидели ни европейского качества, ни современных методов обслуживания, ни уважения к горожанам.

2 июля 2019 года на ВЕЧЕ самоуправляемых  районов  Соляные и Северный подводим итоги НАРОДНОГО тендера выбора управляющей компании с тарифом на 33% меньше репинского и сенкевического, с компанией  у нас в районе, а не в Киеве и Мариуполе и зная директора в лицо, а не на цветной картинке буклета.

И даже посмотреть на героических и самодостаточных Горожан Николаева, которым по барабану монополисты и мэры, приехал  главный специалист Украины в области ЖКХ, экс-министр Алексей Кучеренко. Не к мэру в кабинетик, а прямо на жаркий южный  двор на  ВЕЧЕ для разговора, поддержки, консультации о происках чиновников и крючках закона от партии   «Самопомощь»  имени Оксаны Бабак,  что по названию прогрессивный, а по сущности грабительский и ведущий к колапсу всей жилищно- коммунальной  индустрии Украины.

Разговор и ответы, опыт наш и опыт Киева с таким же мэром, но не копьютерщиком, а боксером. Разница только в том, что там мост со стеклами за 500 млн грн, а в Николаеве  площадь с кадками «типа кладбище» за 100 млн грн и фонтаны в каждом городе Украины. (мэры спятили на фонтанах))

РЕСПЕКТ Кучеренко как главе «Всеукраинской  Спилки властников житла» и  Другу нашего общественного движения «Горожанин» и его команде, что остается с нами.  Но  главный РЕСПЕКТ ВСЕМ Горожанам, что с нами на ВЕЧЕ и на митингах,  с личными  подписями на протоколах наших собраний,  в подлинности которых нахально сомневаются чиновники и мэры, что не могут поверить , что вот вот их власть кончится и они пойдут в даль , как друг нашего мэра бывший гарант Порошенко или в СИЗО или  обратно к железкам, но подальше от людей и нашего городского хозяйства.

ВРЕМЯ перемен!! Вглядитесь в лица Горожан! Они подлинные и настоящие!!!

Александр Иваненко

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