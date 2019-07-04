Будет сложно. Но я этого не боюсь!

Привет, друзья!

Меня зовут Игорь Копытин и я член команды нашего президента Владимира Зеленского.

Как многие из вас уже знают, я принял решение идти в Верховную Раду по округу 129.

Наша партия «Слуга Народа» оказала мне честь и выдвинула меня кандидатом. Мне очень нужна ваша поддержка и вера, ведь все мы хотим одного — менять страну к лучшему, ради себя, ради родных и близких, ради будущего.

С детства я старался брать пример с моего отца - военного летчика. Он был для меня тем эталоном мужчины, защитника, к которому я хотел стремиться. К сожалению, отец погиб, выполняя свой долг в Афганистане. И конечно, когда я вырос, я решил продолжить династию и поступил в Национальный университет Воздушных Сил, на кафедру летной эксплуатации и боевого применения самолетов.

После его успешного окончания я продолжил учебу в Одесском национальном университете им. Мечникова, где получил юридическое образование.

В 2009 году я возглавил компанию, занимающуюся продажей и техническим обслуживанием авиатехники, а также международную школу по подготовке коммерческих пилотов.

Образование и, главное, самообразование всегда было для меня очень важным. Это заслуга моей мамы, учителя. Она всегда поддерживала и помогала мне. Она же привила мне те черты, которыми я горжусь - честность и справедливость.

У меня никогда не было "покровителей", каких-то родственников, которые "замолвят словечко", я всего в жизни добивался сам, и в учебе, и в работе, и в спорте. Например, стал чемпионом Европы по рукопашному бою. Надеюсь, эти навыки, в случае победы, в Верховной Раде мне не пригодятся.

Я такой же как вы, живу в Николаеве, баллотируюсь от своего родного района, у меня любимая семья: жена и двое сынишек. Поэтому, в первую очередь, меня интересует то, чтобы в нашей стране наступил мир. Мне больно смотреть как нас пытаются разделить на "свой-чужой ".

На выборах многие из вас поддержали Владимира Зеленского потому, что хотели избавиться от надоевших, вороватых, так называемых «профессиональных» политиков. Мне, как члену новой команды, нечего скрывать, я могу говорить правду. И о своей работе, и о семье. А правду, как сказал герой Булгакова, говорить легко и приятно!

Я знаю, на новом для меня пути, пути политика, будет сложно. Но я этого не боюсь. Я твердо решил для себя - чем ждать, что кто-то изменит страну, город, образование, медицину, дороги, лучше сделать это самому, вместе со своими единомышленниками.

Я верю в нашу команду, в президента, это не пафос, это уверенность в своих силах. Приложу максимум усилий для реальных изменений в Украине. И ваша поддержка будет честью для меня.