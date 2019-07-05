Кандидат в нардепы Ливик сообщил, что в Южноукраинске появится новый томограф: «Этого события ждали полгорода»

Больница Южноукраинска получит компьютерный томограф класса СТ Neu Viz 64.

Об этом у себя на Facebook сообщил кандидат в народные депутаты Украины Александр Ливик.

«Друзья, этого значительного события ожидали полгода. В конце 2018 по моему представлению бюджет города Южноукраинск получил 19,5 миллионов средств государственной субвенции на приобретение компьютерного томографа класса СТ Neu Viz 64», - сообщил Ливик.

По его словам, некоторые депутаты Южноукраинского городского совета заблокировали работу, поэтому средства на закупку томографа были направлены только весной, а тендерный комитет больницы объявил тендер в июне.

«Аукцион состоится 12 августа 2019 года. Я надеюсь, что эта процедура пройдет в соответствии с законодательством и торги не будут сорваны или отменены, как это было осенью прошлого года с приобретением видеоэндоскопов и другого оборудования», - отметил Александр Ливик.

Также кандидат в нардепы выразил радость относительно того, что в жители Южноукраинска смогут воспользоваться услугами компьютерного томографа.