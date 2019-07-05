Мэр Николаева хочет застеклить место археологических раскопок на Соборной площади и установить бронзовую 3D модель Магистрата

На реконструированной Соборной площади городская власть намерена накрыть прочным стеклом обнаруженный предположительно фундамент Магистрата, а также установить рядом с ним 3D модель здания.

Об этом в четверг, 4 июля, сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, в ходе общения с журналистами после совещания в администрации Ингульского района.

Как известно, археологи на Соборной площади нашли часть здания магистрата (гауптвахты) – одного из первых зданий в Николаеве, построенного в конце XVIII века.

Мэр отметил, что найденные артефакты не несут исторической ценности, разве что для самих николаевцев, однако добавил, что их тоже разместят в предполагаемой экспозиции.

— Сегодня археологической ценности в найденном приямке нет. Наверное, есть историческая ценность для николаевцев... Есть идея это место накрыть толстым стеклом, положим туда найденные артефакты и есть идея поставить туда бронзовую 3D модель с Магистратом, чтобы люди понимали, где они находятся и каким оно было до того, как стало тем, что они видят. Я думаю, это будет интересно, - сообщил Александр Сенкевич.

Также, он в очередной раз заявил, что надеется, что депутаты горсовета поддержат выделение всей суммы, чтобы вовремя закончить реконструкцию.

— Мы стараемся, я очень надеюсь, что депутаты поспособствуют, чтобы площадь накрыть до проведения Дня города - 14 сентября. По договору у них окончание работ - 9 сентября. Но, к сожалению, мы из графика проведения работ уже выбились. Все зависит от того, насколько логично поступят депутаты. Подрядчик готов работать в три смены, - подытожил мэр.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.

Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.