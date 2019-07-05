Это текущий ремонт: В Николаеве сквер возле McDonald’s хотят «облагородить» и надеются успеть ко Дню Города

В Николаеве сквер возле памятника Корабелов на Соборной улице хотят отремонтировать, однако глобальной реконструкции не будет.

Об этом заявил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в комментарии журналистам, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам мэра, деньги на ремонт сквера заложены в перераспределении.

— Эти деньги есть в этом перераспределении, мы тоже хотим успеть. Это текущий ремонт, мы хотим облагородить, привести в порядок плитку, зеленую зону, это не будет стоить больших денег, - сказал городской голова.

Что же касается договоренностей с кафе McDonald’s, о чем говорилось ранее, городской голова сообщил, что общался с руководством близлежащих кафе, которые обещали облагородить территорию возле себя.

— У нас было общение и с руководством McDonald’s, и с руководством Арки, и других магазинов о том, что они возле себя приведут в порядок зоны возле себя, - сказал мэр.

Кроме того, по словам Сенкевича, ко Дню Города планируют завершить ремонт коллектора по улице Московской, после чего движение по улице Адмирала Макарова от Московской до Пушкинской станет односторонним.

Напомним, главный архитектор Николаева Андрей Цымбал сообщил, что на реконструкцию Флотского бульвара из бюджета города придется потратить порядка 300 миллионов гривен.