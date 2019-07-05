Сюрреализм, бл**ь

Черт меня дернул вчера съездить в Киев на своем красивенном, как подошва лабутенов и жестком, как приговор беглому президенту «спорткаре».

По дорогое обратно, когда стемнело, между Первомайском и Новой Одессой со мной начали происходить странные вещи. Порой мне казалось, что я у Стругацких в «Пикнике на обочине» еду за хабаром в зону и вляпался в какую-то неведомую ху**ю! Меня подбрасывало вверх, трясло в воздухе, кидало из стороны в сторону и жестко приземляло обратно на разбитую дорогу. Объехать все эти препятствия может, либо какой-то опытный следопыт, либо очень фартожопый человек. Но я ни то, ни другое.

Под Новой Одессой я у***чился так, что погасла левая фара. Это заметили местные стражи галактики. Догнали с мигалками. Высказал все что о них думаю. Оштрафовали на 340 грн. за езду без света левой фары в темное время суток! Надеюсь за мои 340 грн залатают какую-то очередную яму в области. С днем национальной полиции! Будьте прокляты!