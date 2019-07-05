Николаевский кандидат в нардепы от «Слуги народа» Гайду снял ролик, в котором расстреливает «коррупцию»

Кандидат в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду, который баллотируется по 128-му округу (Ингульский и Корабельный районы), снял видеоролик, в котором из автомата расстреливает лист с надписью «коррупция».

Соответствующее видео он опубликовал у себя на странице в Facebook.

«Решение принято. Уничтожим коррупцию!», – подписал видео кандидат.

На одной мишени слово «коррупция» очерчена колючей проволокой, на второй центром мишени стала свиная голова. В пресс-службе отметили, что разрешение на оружие, задействованное в съемках, оформлено по законодательству.

Напомним, ранее редакция «Преступности.НЕТ» записала интервью с Александром Гайду, в котором он рассказывает о планах и отвечает на интересующие зрителей вопросы.