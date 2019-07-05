СБУ задержала работника запорожского предприятия «Укроборонпрома», который за деньги «сливал» информацию военной разведке РФ

Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором.

Об это сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что работник одного из предприятий государственного концерна «Укроборонпром», житель Запорожья, был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ на основе материальной заинтересованности и поддержки идей «русского мира».

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для представителей российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса и социально-политической обстановке в Запорожском регионе. Собранные разведданные он посылал через отработанные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма.

Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи, по заданию российской стороны, разведывательные сведения.

По результатам проведения санкционированных следственных действий по месту жительства агента обнаружены и изъяты компьютерная техника и носители информации, которые использовались для обработки, хранения и передачи разведданных, а также средства связи с иностранной стороной.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Продолжается досудебное следствие. Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Напомним, в Очакове контрразведка СБУ 20 декабря 2018 года задержала руководителя местной агентурной сети российских спецслужб. В СБУ подчеркнули, что 57-летний задержанный является капитаном 1-го ранга ВСУ в запасе и у него также нашли российское гражданство. Он передавал служебную информацию 73-го Морского Центра сотрудникам Разведывательного центра Генштаба РФ.

Позже стало известно, что Очаковский горрайонный суд Николаевской области утвердил сделку о признании виновности обвиняемого в государственной измене экс-начальника 84-арсенала минно-торпедного и трального вооружения (воинская часть А-2637), который дислоцируется в Очакове, Юрия Ломако и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества.