«Это результаты того преступного решения», – Дятлов уверен, что тараканы в николаевских многоэтажках появились из-за ликвидации ЖЭКов

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете, кандидат в народные депутаты Украины по 127 округу Игорь Дятлов считает, что ликвидация ЖЭКов в Николаеве привела к тому, что в городе появилась проблема с тараканами.

Об этом он рассказал в эфире программы «Диалог».

— Неужели так сложно, найти несколько сотен тысяч гривен, чтобы вывести тараканов? Они же не только на улицах, они в домах, они везде. Вы обратили внимание, пройти вечером невозможно. Сегодня город практически стал заложником тараканов. Возможно это следствие той бездарной политики, когда уничтожили ЖЭКи, какими бы ЖЭКи не были: хорошими или плохими, они проводили работу по санитарной обработке хотя бы подвалов домов. Департамент ЖКХ должен был делать это по улицам. К сожалению, мы видим результаты того преступного решения в прошлом году и мы видим, что сегодня происходит такая фактическая экологическая катастрофа, - заявил депутат.

Также он отметил, что будет поднимать этот вопрос на ближайшем заседании сессии городского совета.

Отметим, что жители многоэтажного дома 19-А по улице Озерной пожаловались на тараканов, которые в большом количестве выползают из мусоропровода и лезут в квартиры.

Как известно, 13 июля 2018 года обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме МДЛМ. Жители домов данных районов стали платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны. Стоит отметить, что в эту цену вошел текущий ремонт. После принятого решения большинство коммунальных ЖЭКов города пришлось ликвидировать, а некоторые перепрофилировались в управляющие компании.