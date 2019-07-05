У Зеленского попросили НАБУ, СБУ и ГБР разобраться с давлением на солнечную электростанцию на Николаевщине

Заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка, отправил запрос в НАБУ, СБУ и ГБР относительно влияния частных лиц на решения судов и использования собственных связей в силовых органах для получения контроля над активами предприятия ООО «Восход Солар» в Березанке и пообещал сообщить о результатах.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как известно, ранее дочернее предприятие Китайской Национальной Группы Корпораций по строительным материалам (СNBM) – ООО «Восход Солар», которая владеет солнечной электростанцией в Николаевской области, обратилось к Президенту Зеленском с просьбой защитить их от украинских рейдеров, использующих связи в силовых структурах.

В ответ на сообщение Рябошкапи генеральный директор ООО «Восход Солар» поблагодарил Президента и заместителя главы Офиса Президента за оперативный ответ, и выразил надежду, что прямой и тесный диалог президента с представителями иностранных инвесторов, станет залогом будущего роста украинской экономики и роста ее инвестиционной привлекательности.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская корпорация из-за рейдерской атаки на её электростанцию на Николаевщине может потерять 110 миллионов евро. Как известно, 1 марта сотрудники СБУ и полиции пришли с обыском на солнечную электростанцию фирмы «Восход Солар» в Березанке, которая принадлежит китайской госкорпорации CNBM. В компании заявили, что уголовное производство против них – это попытка криминализировать хозяйственный спор между «Восход Солар» в пользу «ФК «Веста». Также сообщалось, что китайская госкорпорация не будет инвестировать в Украину из-за рейдерства их СЭС на Николаевщине с помощью СБУ.