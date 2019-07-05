Университет им.П.Орлика осуществляет подготовку по специальностям, входящим в ТОП самых востребованных и высокооплачиваемых в Украине и мире

В Николаеве 27 июня, в преддверии дня Конституции, основы которой, для всего мира, заложил украинец Пилип Орлик,- в Международном классическом университете, названном в его честь, состоялся выпуск студентов.

Об этом сообщили в пресс-центре университета.

Выпускниками университетского комплекса в этом году стали около 700 человек по направлениям и специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Физическая терапия и эрготерапия», «Фармация», «Психология», «Дошкольное образование», «Начальное образование», «Гостинично-ресторанный бизнес», «Туризм», «Право», «Архитектура и строительство (геодезия и землеустройство)», «Транспортные технологии (автомобильный транспорт)», «Журналистика», «Маркетинг», «Финансы, банковское дело, страхование», «Учет и аудит», «Предпринимательство, товароведение и биржевая деятельность», «Компьютерная инженерия».

По данным статистики, именно эти специальности входят в ТОП самых востребованных в Николаевской, Одесской областях, Украине и мире.В частности, в странах Евросоюза ТОП востребованных для украинцев специальностей, это работники медицинских специальностей разного уровня: врачи, лаборанты, эрго и физиотерапевты, медсестры, фельдшеры, санитары; фармацевты; IT специалисты; разнообразные специалисты в области строительства (геодезия и землеустройство); специалисты транспортных, преимущественно автомобильных, технологий, а также представители гостинично-ресторанного и туристического бизнеса.

Самыми востребованными в Украине, по данным статистики, на сегодня считаются IT специалисты, интернет-маркетологи, специалисты по продажам, экономисты, бухгалтеры, юристы, специалисты в области строительства, землеустройства, проектирования (особенно объектов гостиничного и ресторанного бизнеса), фармацевты всех профилей и уровней, психотерапевты, психологи.

В Одессе лучше всего трудоустраиваются специалисты в области услуг, продаж и торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, транспортных перевозок, фармации.

В Николаеве, по данным, TRUD.COM, - наиболее высокооплачиваемыми считаются журналисты, айтишники, специалисты, работающие в сельском хозяйстве, строительстве, автотранспорте, образовании, менеджменте, маркетинге. Востребованы в Николаеве специалисты производственной сферы, торговли, маркетинга, автотранспорта, IT-технологий, строительных специальностей и гостинично-ресторанного хозяйства.

Выпускники сочинили песню об университете и сняли ролик о выпускном.