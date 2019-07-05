Сенкевич заявил, что ко Дню города в Ингульской администрации должен открыться «цивилизованный» ЦПАУ

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что поставил задачу перед подчиненными ко Дню Города открыть в здании Ингульской администрации новый Центр предоставления административных услуг.

Об этом шла речь в четверг, 4 июля, в ходе визита мэра в Ингульскую администрацию, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Задача расширить ЦПАУ в Ингульской администрации возникла из-за проблемы больших очередей, на которые постоянно жаловались местные жители. По словам мэра, в посещении Центра будет проведен ремонт.

— Есть потребность в том, чтоб создать тут цивилизованный Центр предоставления админуслуг. Мы видим, что надо провести ремонт помещения, ремонт санитарных узлов и сделать помещение пригодным для того, чтоб в нем пребывало большое количество людей, - сказал мэр.

Кроме того, чиновники мэрии разработали проект нового ЦПАУ в здании администрации, который должен быть реализован ко Дню города.

— Вместе с заместителем главы районной администрации Игорем Волковым и нашим Департаментом предоставления административных услуг, а также с управлением капитального строительства был разработан проект. Сейчас проект находится на экспертизе. В ближайшее время он выйдет из экспертизы и поставлена задача ко Дню города, - отметил городской голова.

Александр Сенкевич также добавил, что проект включает в себя удобства для людей с инвалидностью. На вопрос о том, будут ли расширять помещение ЦПАУ, расположенном с здании мэрии и поддерживает ли Сенкевич идею разместить его на первом этаже горсовета, где сейчас располагаются штабы партий, мэр ответил, что считает идею хорошей.

— Я тоже считаю, что представительства наших политических партий четырех фракций, которые представлены в горсовете, мы им попробуем подыскать другие помещения, но мне кажется, да, действительно на первом этаже мы могли бы разместить ЦНАП, - добавил Сенкевич.

Однако, по его словам, проблему очередей расширение помещения не решит.

Напомним, Начальник Центра предоставления административных услуг Дмитрий Лазарев в очередной раз обратился к депутатам Николаевского городского совета и предложил увеличить штат, площадь и финансирование ЦПАУ для того, чтоб уменьшить очереди.