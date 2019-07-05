На Соборной площади в Николаеве начали укладывать гранитную плитку и прокладывать инженерные коммуникации

В пятницу, 5 июля, в Николаеве на Соборной площади рабочие фирмы «Пик-строй», которая выполняет работы по реконструкции, начали укладывать гранитную плитку.

Об этом сообщается на странице департамента ЖКХ Николаева в Facebook.

«Первая гранитная брусчатка - уже на площади!» - говорится в сообщении.

В частности, директор ДЖКХ Сергей Коренев провел выездное совещание на Соборной площади, на котором с подрядчиком обсудил технологические вопросы и календарный план выполнения работ.

«Сейчас, после того, как на объекте выровняли и утрамбовали землю, наконец начат процесс отмостки территории плиткой. Все делается по современной технологии с соблюдением правил и нормативов. Сначала укладывается несколько слоев из щебня и песка, геотекстиль, гидроизоляционная мембрана, железобетонная стяжка и тому подобное. 70-миллиметровая гранитная плитка венчает композицию. Первые 100 м2 брусчатки уже на своем месте, работы идут полным ходом», - говорится в сообщении.

Параллельно с этим, на площади прокладываются инженерные коммуникации под объекты благоустройства. Отмечается, что заказчик работ, департамент ЖКХ, контролирует процесс, чтобы оперативно решать рабочие вопросы.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.

Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.