В Николаеве спецназ полиции тренировался пресекать беспорядки во время выборов

В Николаеве 5 июля состоялись тактико-специальные учения по обеспечению общественного порядка и безопасности во время проведения внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В учениях приняли участие руководители территориальных отделов превентивной деятельности, бойцы роты полиции особого назначения и патрульной полиции «ТОР», сотрудники полиции охраны, кинологической и взрывотехнической служб, военнослужащие Национальной гвардии и спасатели.

- Правоохранители совершенствовали умения эффективно действовать в различных конфликтных ситуациях, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Отработали ситуационные задачи, в частности, по противодействию провокациям во время условной блокировки работы участковой избирательной комиссии, автомобилей, перевозящих бюллетени, попытки захвата избирательных участков, их заминирования, а также по обеспечению общественного порядка в ходе мирных собраний граждан и политических мероприятий, - отметил куратор учений, подполковник полиции Сергей Мазунин.

По словам заместителя начальника Николаевского главка полиции полковника полиции Сергей Кобца, учения приближены к реальным событиям и проведены с целью проверки готовности личного состава реагировать на вызовы граждан.

Напомним, ранее сообщалось, что на полигоне «Широкий Лан» прошли учения Сухопутных войск.