На Николаевщине объявлен наивысший класс пожарной опасности – из-за этого запретили посещать леса

В лесах Николаевской области объявлен самый высокий, 5-й класс пожарной безопасности. Во время самого пожароопасного состояния посещать леса запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Летом увеличивается риск возникновения пожаров вследствие нарушений гражданами правил безопасности. При этом пожар в лесу несет опасность для жизни людей и животных.

«За нарушение правил пожарной безопасности в лесу предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для виновных в повреждении огнем лесных насаждений вокруг населенных пунктов предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 245 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа от 5,1 тысячи до 8,5 тысяч гривен или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Если пожар приведет к гибели людей или массовой гибели животных, то виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Уважаемые граждане! Сохраним вместе наши рукотворные лесные насаждения от огня!» - отмечено в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области сообщили, что 4 июля зафиксировали 17 сообщений о пожарах на открытых территориях в семи районах области и Николаеве. Горели сухая трава, кустарники, стерня и мусор. В большинстве случаев причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

А в Балабановском урочище в Николаеве горела хвойная подстилка площадью 700 кв.м, пожар вызвал умышленный поджог.

Напомним, что ранее уже происходил масштабный пожар в Балабановском лесном урочище.