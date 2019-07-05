В Николаеве фура-зерновоз проехала по двору многоэтажки – она «протиснулась» между легковыми машинами

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В Николаеве, в микрорайоне Намыв 5 июля зерновоз «DAF» проехал по двору многоэтажки.

Об этом сообщила Ольга Жвава в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

«В нашей стране самые мобильные зерновозы в мире! Могут проехать даже через игольное ушко! Полиция, ау, до каких пор такие грузовики будут ездить по городу?» - написала она.

Отметим, что этот зерновоз с киевскими номерами мог «заблудиться». Подобный случай произошел в прошлом году, когда иногородний водитель грузовика поехал по навигатору, который его завел в межквартальные проезды.  

Вадим Богданов

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русскийобщество