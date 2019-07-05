«Укртрансбезопасность» в первый же день проверила новые николаевские автобусы и заявила о двух нарушениях

Управление «Укртрансбезопасности» в Николаевской области 5 июля проверило автобусы коммунального предприятия «Николаевпасстранс» - новые автобусы, которые только сегодня вышли на маршруты.

Об этом сообщается на странице николаевской УТБ в Facebook.

«Первая рейдовая проверка сотрудников управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области автобусов данного предприятия показала следующее: некоторые документы у нового перевозчика действительно в порядке: свидетельства о регистрации транспортных средств, временные регистрационные талоны, протоколы прохождения технического осмотра, страховые полисы и это является положительным фактом. Но, к сожалению, отсутствуют иные документы, предусмотренные действующим законодательством – схема движения, расписание движения, которые являются обязательными для всех перевозчиков, обслуживающих автобусные маршруты общего пользования», - отмечено в сообщении.

Также у проверяющих вызвала вопрос «законность следования без прохождения предусмотренного законодательством Украины обязательного конкурса на перевозку пассажиров». Напомним, что эти автобусы три месяца будут ходить по маршрутам в тестовом режиме и за это время мэрия проведет конкурс.

Отметим, что в полномочия «Укртрансбезопасности» кроме проверки автобусов входит и проверка большегрузного транспорта, который в недавнее время заполнил как улицы Николаева, так и участки возле въездов в город.

«По каким причинам и как долго Николаев будет выполнять роль стоянки для зерновозов, разбивая дороги (которые и так находятся в плачевном состоянии), повышая уровень загазованности, и создавая переполненность улиц?» - спрашивает у представителей власти читатель, приславший «Преступности.НЕТ» фото дорог, которые занимают фуры.

Напомним, что в Николаеве фура-зерновоз проехала по двору многоэтажки.