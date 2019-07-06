Знаете, очень плохо, что в новостях нельзя писать матерные слова. Не со звездочками, а вот с размахом. Потому что некоторые вещи не укладываются в мою логику.

Сегодня выпустили на рейс новые автобусы. Выпустили только половину от запланированного, с горем пополам, людям, которые реализовывали этот проект, я бы не доверил никакого серьезного дела. Но автобусы вышли на маршруты, это хоть и небольшой, но плюс.

Но есть ответственные люди из «Укртрансбезопасности», которые в первый же день выхода автобусов устроили проверку. Ну ок, ладно, может они беспокоятся о безопасности граждан. И проверяющие нашли нарушения – нет схем маршрута и расписания движения.

В нормальных городах эти «нарушения» имели бы смысл, и на них нужно было бы акцентировать внимание. В Николаеве все немного по-другому. Автобусы вышли, в частности, на маршрут №91. Вы видели схемы маршрута №91 в старых разбитых «Рутах»? Это просто две пересекающиеся прямые с подписями конечных остановок. Эта схема до звезды. Человек заходит, например, на стадионе, смотрит на схему и понимает, что она ему никак не поможет. Ни одна остановка кроме конечных не обозначена, а таких остановок примерно 20 (пишу навскидку, думаю, что точно не меньше 20). И любая другая схема в любой другой маршрутке почти бесполезна, потому что по ней непонятно, как доехать до нужной остановки.

УТБ выдвинуло претензию, что нет расписания движения новых автобусов. Ну ладно, если следовать высоким стандартам, это расписание должно быть, как минимум в онлайн-доступе и как максимум на каждой остановке. Есть ли расписание движения других маршруток? И где его можно увидеть?

Еще одна претензия касается процедуры конкурса – что «Николаевпасстранс» вывел автобусы на маршруты без конкурса. Но напомню, что это согласовал исполком, и автобусы будут ходить в тестовом режиме. И напомню, что ранее фирмы выигрывали конкурс на маршруты, но не выводили на них транспорт – пример этого маршрут №41. Насколько я помню, были факты и того, что фирмы-перевозчики обязались поставить на маршруты одно количество транспорта, а выпускали намного меньше. Так может проверить этих перевозчиков? Я думаю, что в их автобусах можно найти не только схемы движения по маршруту, но и десятки нарушений.

К чему я все это пишу - уважаемые проверяющие, которые живут за счет налогов, давайте руководствоваться не только бюрократическими соображениями, но и здравым смыслом. Я не знаю, ездите ли вы на маршрутках, но я езжу, и меня волнует, в каком они состоянии. И я требую от вас не только деятельности в фейсбуке, но и чтобы вы обратили внимание на более серьезные нарушения в общественном транспорте.

И еще одно. Подавляющее большинство водителей «Рут» и «Газелей» не беспокоится, что окна в салоне не защищены от солнца. Поясню – в жару +33 в тени, если сесть на солнечную сторону маршрутки, то можно получить тепловой удар, потому что места возле окна хорошо прогреваются через прозрачные стекла. Неужели затонировать стекла хотя бы по минимуму стоит огромных денег?