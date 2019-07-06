Не знают букв, попрошайничали, живут в антисанитарии: В Снигиревке на неблагополучную мать двух детей составили админпротокол

В Снигиревке на женщину составили прокол об административном правонарушении за невыполнение своих родительских обязанностей относительно двух детей.

Об этом сообщили в Снигиревском отделе полиции ГУНП Николаевской области.

Старший инспектор ювенальной превенции отдела полиции Мария Сироежко с представителями городского совета проверили семьи, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, и при обследовании условий проживания гражданки А. обнаружили, что мать не обеспечила надлежащие условия для своих малолетних детей.

«В доме и около него были обнаружены антисанитарные условия, запасы продуктов питания в очень ограниченном количестве. Дети 10-ти и 12-ти лет не знают элементарно букв. Малолетний сын гр. А. был замечен в занятии попрошайничеством», – говорится в сообщении.

Эта семья переехала в Снигиревку на постоянное местожительство из Баштанского района. На предыдущем месте жительства дети систематически пропускали занятия в школе, из-за чего остались необразованными.

На гражданку А. составили административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

Напомним, как в Николаеве мать бросила своего маленького сына на посторонних людей и занялась бродяжничеством.