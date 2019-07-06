На открытии баскетбольной площадки в «Сердце города» проведут аукцион – собранные средства пойдут на лечение николаевского фотографа

В воскресенье, 7 июля, в Манганариевском сквере Николаева состоится открытие баскетбольной площадки после реконструкции, перед началом мероприятия будет проведен аукцион, средства с которого пойдут на лечение известному николаевскому фотографу Денису Сисину, который борется с тяжелой болезнью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает инициатор платформы «МрійДій» Максим Бревда.

На мероприятие он также позвал николаевских бинесменов, предпринимателей, действующих нардепов и кандидатов в парламент, а также неравнодушных жителей города, чтобы поучаствовать в благотворительном аукционе.

«… я хочу вас попросить приехать и поучаствовать в благотворительном аукционе, который пройдёт в самом начале чемпионата. С аукциона мы продадим баскетбольный мяч с подписями игроков МБК и клубную именную майку. Так, что прошу вас внести свою лепту и выразить свою позицию. Все деньги с этого аукциона мы передадим нашему известному николаевскому фотографу Денису Сисину, которому срочно нужна помощь в лечении рака и ему надо в этом безотложно помочь, так как шансы на выздоровление очень велики», – написал он.