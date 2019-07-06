Зачем депутаты отдавали бюджеты на аэропорт и «хотелки» областных властей, когда районы захлебываются более насущными проблемами? – Игорь Негулевский

Кандидат в народные депутаты по округу № 130 от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский рассказал, что за то время, пока он проводит встречи с громадой на своём округе, поступают тысячи жалоб на безответственных чиновников на местах.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

– Неделя после регистрации кандидатом в народные депутаты, пролетела как один день. Десятки встреч в округе, тысячи проблем, озвученных жителями Новобугского, Казанковского и Новоодского районов. Большинство проблем я знал и сам, но такой тотальной безответственности чиновников на местах я не ожидал. Больше скажу, я в шоке, от того, что чиновники райадминистраций даже не могут оторваться от насиженного годами места и выехать к людям, чтобы услышать их проблемы, – говорит Негулевский.

Но услышать, по его мнению, это только первый шаг, второй – это решить ее.

– Да, во многих районах не хватает бюджетных средств, но зачем же ж депутаты этих районов рвали свои бюджеты, отдавая миллионы гривен на аэропорт, который так и не работает, на другие «хотелки» областных властей. Жертвуя тем самым интересами своих громад. Скажите, многие из жителей Казанковского, Баштанского, Новобугского районов пользовались Николаевским аэропортом? Многие ли жители Березнеговатского, Снегиревского или Новоодесского районов поедут в Баштанку поплавать в бассейне? Может быть, и поехали бы, но вот добраться до этих «архиважных» социальных объектов проблематично. Может, чиновники и избранники озаботились судьбой вверенных им населенных пунктов, но тоже нет. Проблемы с водоснабжением просто катастрофические. Знаете ли вы о селе Гребеники, в Новоодесском районе? А в этом селе четыре года нет воды! Ее привозят бочками, несколько раз в неделю. И таких сел по всей области очень много.

ЗЕ!кандидат рассказывает, что на множественных встречах он слышит просьбы людей о покупке тех или иных вещей в больницы, школы, детские сады, и клубы.

– Поверьте, чем больше вы вот так покупаете через спонсоров и меценатов, тем больше чиновники воруют из сельских и районных бюджетов, закрывая полученные вами подарки в статье расходов бюджета. Знайте, практически всё, что вы просите закрывается через бюджет, и оно должно у вас быть.

Игорь Негулевский сообщил, что после выборов команда «Слуги Народа» будет инициировать аудит госзакупок в бюджетных организациях и выведет на чистую воду тех, кто все время наживался за счет налогоплательщиков.