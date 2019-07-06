Максиму Дырдину жители Арбузинки пожаловались на 10-летний «газовый шантаж» и бездействие властей

Жители Арбузинского района вот уже 10 лет просят власть решить их проблему с отсутствием газа.

Об этом на встрече с кандидатом по 132 округу от партии «Слуга Народа» Максимом Дырдиным рассказали местные жители.

Как сообщает община, решение этого вопроса уже давно зашло в тупик. Арбузинцы рассказали, что вопрос газоснабжения пгт Арбузинка неоднократно рассматривался членами постоянной комиссии областного совета по вопросам промышленной политики, транспорта, связи и энергетики. Но после этого представители облгосадминистрации должны были выполнять и контролировать возможность подключения жилых домов к распределительному газопроводу по единой определенной стоимости, как это предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины от 22 февраля 1995 года № 135. Чиновники не смогли дать четкое обоснование, почему этот вопрос до сих пор не решен.

– По моему мнению, эта проблема до сих пор нерешенной, поскольку газопровод находится во владении физического лица-предпринимателя Алексея Щербины, которому просто выгодно уже столько лет подряд создавать собственную монополию цены и заниматься произволом, руководствуясь собственными интересами, – считает Максим Дырдин. – Это вызвано его монопольным или доминирующим положением как субъекта хозяйствования на рынке услуг. Поэтому сейчас и происходит массовое отключение от газовой сети и пломбирование счетчиков.

«Слуга Народа» Максим Дырдин предложил такой выход из сложившейся ситуации: проведение переговоров с участием Алексея Щербины, общины пгт Арбузинка и медиатора, то есть нейтрального и беспристрастного посредника, который будет обладать определенными юридическими знаниями и поможет найти оптимальное решение для обеих сторон. Как по мне, необходимо выкупить у частного предпринимателя данный газопровод, чтобы он стал собственностью общины.