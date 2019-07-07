В Амстердаме проведут масштабную реставрацию «Ночного дозора» Рембрандта – за восстановлением можно наблюдать онлайн

Специалисты художественного музея Рейксмюсеум в Амстердаме начинают реставрацию картины «Ночной дозор» Рембрандта, написанной в XVII веке.

Об этом ссылаясь на «The Guardian» сообщает «Сноб»

Размеры полотна составляют 3,8 на 4,5 метра, вес — 337 килограммов. 7 июля картину снимут со стены и перенесут в специальную стеклянную камеру.

Там 12 реставраторов будут восстанавливать произведение около 10 месяцев. За работой можно будет наблюдать в прямом эфире или в самом музее.

Ожидается, что реставрация станет одной из самых масштабных в истории. Реставраторы и искусствоведы сравнивают ее с военной операцией и называют «Операция Ночной дозор», отметил генеральный директор Рейксмюсеума Тако Диббитс.

Последний раз картину реставрировали в 1975 году, когда посетитель музея несколько раз ударил в полотно ножом. За последние 150 лет «Ночной дозор» перемещали лишь несколько раз, в том числе в бункер во время Второй мировой войны.

«Я проработал здесь 17 лет и никогда не видел верхней части картины: нельзя просто поставить перед ней лестницу», — добавил Диббитс.

Напомним, в парижском бутике во время ремонта нашли замурованную в стену картину XVIII века.