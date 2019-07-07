«Украина ждет вас»: «Укрпочта» выпустила конверт, посвященный пленным украинцам

«Укрпочта» презентовала новый конверт, посвященный украинцам, заключенным в России и на оккупированных территориях.

Об этом передает «Громадське радіо».

На нем изображена картина художницы Беаты Куркуль «Маленький кораблик, возвращайся домой», которая была создана в поддержку украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.

Художница рассказала, что создала картину через несколько дней после захвата 24-х украинских моряков.

- Мне захотелось как-то конструктивно выразить свое отношение к событию. Эта работа очень понравилась одной из семей захваченных моряков - со мной связалась Евгения Эйдер. И это вылилось в большой проект. Сейчас есть выставка, где более 20 художников, взяв эту картину за основу, создали экспозицию из более 20 картин с этими тремя кораблями, - рассказала художница.

Отмечается, что тираж конверта - 50 тысяч экземпляров. Погашение конверта специальным почтовым штемпелем запланировано на 7 июля в одном из отделений Одессы.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.