«Умеем! Преодолеем! Победим!»: Очаковский 73 морской центр спецназначения принял участие в «Си Бриз-2019»

Военнослужащие Очаковского 73-го морского центра специального назначения приняли участие в международных учениях «Си Бриз-2019».

Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

«Во время выполнения учебно-боевых задач на суше и на море (бойцы 72 центра специального назначения – ПН) демонстрируют высокую подготовку и обучаемость рядом с коллегами стран-партнеров НАТО. Военнослужащие обмениваются опытом взаимодействуя с различными подразделениями стран участников данных учений. Умеем! Преодолеем! Победим!» - говорится в сообщении.

Добавим, что в Одесский порт прибыли корабли НАТО – они также приняли участие в международных учениях «Си Бриз-2019».