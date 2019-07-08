«Канал не разделяет не мнение, а форму выражения»: На «Рустави-2» извинились перед зрителями за отборный мат в эфире программы

Георгий Габунин Телекомпания «Рустави 2» не разделяет формы выражения Георгия Габуния - так прокомментировал генеральный директор телеканала Ника Гварамия нецензурное обращение ведущего авторской программы «P.S.» Георгия Габуния в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.

Заявление от имени телеканала сделал его гендиректор Ника Гварамия в эфире передачи «Воскресные акценты» вместе с журналистом Экой Квеситадзе. Издание «Грузия Онлайн» приводит полный текст этого заявления.

«Этот канал со своей редакцией считает главным интересом своей защиты Родину, Грузию и, соответственно, любые нападки на ее врага №1 Владимира Путина считает оправданными. Самовыражение в эфире телеканала, будь то авторская передача или какая-либо другая передача, имеет свои формы и свои правила. Эти правила нарушались не раз и мной, однако и эти нарушения имеют свою форму, красные линии, и нуждается во вкусе и мере. Возможен и мат в меру, и это может попасть в цель больше, чем в той форме, в какой мы слышали. Канал категорически не разделяет не мнение, выраженное господином Габуния, а форму выражения этого мнения. [Канал] Считает, что это не соответствует редакционной политике канала и очень высокому стандарту канала - это канал №1 в Грузии», – сказал он.

«Несмотря на то, что канал разделяет отношение Георгия Габуния к России, иначе он не был бы ведущим этого канала, его лицом, несмотря на то, что им лично вложен огромный труд в борьбе против России и в проевропейском направлении Грузии, как и всеми другими журналистами этого канала, несмотря на это, такую форму самовыражения канал считает категорически недопустимой и неприемлемой для стандартов и редакционной политики канала. Соответственно, мы обязательно обсудим этот вопрос в рамках саморегуляции канала и обязательно примем соответствующее решение в отношении автора. Это авторский текст, авторская передача, и вмешательство в него не происходит. Это позиция канала. Так же как и в субботнюю передачу Нодара Меладзе, как и редакционную политику Эки [Квеситадзе]. Канал не согласовывает это заранее, это не согласовывается на какой-то вертикали. В этом сила канала. Но эта свобода, которую предоставляет канал, предусматривает и ответственность не наносить ущерб каналу и не наносить ущерб его редакционную политику, то, как канал выглядит», – добавил Гварамия.

«Что касается мнения, что заявление Георгия Габуния было провоцирующим и из-за этого Россия может напасть на Грузию и разбомбить - я должен сделать заявление и по этому поводу. Друзья, задолго до появления Габуния на свет, задолго до появления его матери, Россия делала с Грузией то, что делает по сегодняшний день. Россия не нуждается в каких-либо дополнительных провоцирующих факторах, тем более в виде текста конкретного ведущего конкретного канала. Ни даже в виде текстов Михаила Саакашвили - когда апеллировали к его текстам, это продолжение той же истории, что якобы Михаил Саакашвили спровоцировал Россию. Я не провожу параллелей. Он был президентом, но был гораздо умереннее, его тексты против Путина - все они выдумка. Сейчас продолжают сочинять новые легенды те, кто сочинял прежде. И просто смешно, что как-будто какое-то высказывание Габуния может вызвать конфликт между Россией и Грузией. Второе - мат в адрес Путина - заявления о том, что как можно трогать могилу матери и т.д. Кому вы лекции читаете? Я эти могилы вообще не могу посетить из-за Путина. Вот те могилы, которые обматерили Путину. У меня эти могилы в Сухуми, и вообще не могу их посетить из-за Путина. Абсолютно все допустимо в отношении Путина, только вопрос в том, как много позволишь себе сделать публично», – считает он.

«Конечно, я тоже приношу свои извинения (перед этим со-ведущая Эка Квеситадзе принесла извинения за мат в эфире телеканала - ред.). Никогда в жизни не думал, что извинюсь за мат в адрес Путина. И это вина Габуния, что я оказался в такой ситуации, что извиняюсь за мат в адрес Путина. Пафос для меня полностью приемлем, никаких запретов, у меня нет никакой самоцензуры в отношении Путина, но это не эфирный текст, это не форма выражения канала, и канал не разделяет эту позицию. Еще раз приношу извинения», - заявил Ника Гварамия.

Как известно, вечером в воскресенье, 8 июля, выпуск итоговой программы на грузинском телеканале «Рустави-2» начался с обращения ведущего к президенту России Владимиру Путину. Более чем одну минуту ведущий программы «Поскриптум» Георгий Габуния выражал лидеру РФ свое отношения, используя нецензурную брань.

В свою очередь, как передает «ГрузияОнлайн», Генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия осудил нецензурную брать Габунии.

Ника Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской программой Георгия Габуния, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире. При этом он подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния, и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но при этом отмечает, что канал считает недопустимой такую самодеятельность.

Ника Гварамия заявил, что в настоящее время направляется на канал и в 23:00 в передаче «Воскресные акценты» будут сделаны разъяснения по поводу вышеуказанной нецензурщины.