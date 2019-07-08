Разыскиваемого на Николаевщине Сергея Береста нашли

Жителя Николаевской области 40-летнего Сергея Береста, который 24 июня ушел с дач и пропал, нашли.

Об этом сообщил его брат Андрей на своей странице в Facebook.

«Сергей нашёлся! Живой! Низкий поклон всем, кто-то каким либо образом помогал с поисками Сергея!» - написал он.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине в реке утонул 38-летний мужчина.

Также в Николаеве Ингульский отдел полиции разыскивает пропавшего без вести 64-летнего Сергея Верестюка. Мужчина 21 июня ушел из Николаевского онкологического диспансера и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.