Разыскиваемого на Николаевщине Сергея Береста нашли

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Жителя Николаевской области 40-летнего Сергея Береста, который 24 июня ушел с дач и пропал, нашли.

Об этом сообщил его брат Андрей на своей странице в Facebook. 

«Сергей нашёлся! Живой! Низкий поклон всем, кто-то каким либо образом помогал с поисками Сергея!»  - написал он.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине в реке утонул 38-летний мужчина.

Также в Николаеве Ингульский отдел полиции разыскивает пропавшего без вести 64-летнего Сергея Верестюка. Мужчина 21 июня ушел из Николаевского онкологического диспансера и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мила Волкова

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русскийобщество