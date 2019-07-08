Причиной массового отравления детей в лагере на Николаевщине стала грязная вода

Массовое отравление детей в оздоровительном лагере «Салют» Коблево произошло из-за грязной воды - в водопроводе обнаружили энтерококки.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

— Грязная вода стала причиной массового отравления детей в лагере «Салют». В водопроводе обнаружили энтерококки, сейчас все дезинфицируют. Сам лагерь «Салют» в Коблево, из которого на больничные койки с кишечной инфекцией попали более двух десятков детей, накануне закрыли, - говорится в сюжете.

Также отмечается, что всех отдыхающих развезли по домам. В лагере эксперты обнаружили нарушения санитарных норм. Выяснилось: детей поселили в неотремонтированных помещениях с дырами, трещинами и старой сантехникой

Сейчас делом кроме эпидемиологов занимается и полиция.

Напомним, как в Коблево 1 июля отравились около 40 детей из Каменца-Подольского, которые приехали в оздоровительный лагерь. 16 детей в состоянии средней тяжести направили в инфекционное отделение Березанской ЦРБ. Полиция из-за происшествия открыла уголовное производство. Госпотребслужба составила протоколы об админнарушениях на руководителя и повара лагеря, а также направила предписания по устранению нарушений. Позже в Николаевской ОГА сообщили, что дети чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным контролем.

В частности, 3 июля, в оздоровительном лагере «Салют» отравились еще трое детей.