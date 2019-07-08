Мэр Сенкевич созывает на завтра третье пленарное заседание «бюджетной» сессии Николаевского горсовета

Николаевский городской голова Александр Сенкевич созывает на вторник, 9 июля, третье пленарное заседание 52-й сессии горсовета.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение на сайте Николаевского горсовета.

Стоит отметить, что изначально Сенкевич назначил заседание сессии 9 июля на 11:00. Однако потом потом подписал новое распоряжение о созыве сессии на этот же день, только уже на 13:00. Как известно, данная сессия посвящена бюджетным вопросам.

Напомним, что на первом пленарном заседании депутаты утвердили на сессии отчет о выполнении городского бюджета за 2018 год. Также они согласовали изменения в ряде социальных программ. При этом, не поддержали вопрос о внесении изменений в программу «Цифровой город», в программу социально-экономического развития Николаева. Не утвердили программу развития электротранспорта. Кроме этого, депутаты отказались принимать в коммунальную собственность города государственный пакет акций «Николаевской ТЭЦ».

На втором пленарном заседании депутаты приняли программу развития электротранспорта в Николаеве. При этом, они не согласовали решение о принятии в коммунальную собственность города здание бывшего кинотеатра Искра, а также не рассмотрели повторно вопрос касательно Николаевской ТЭЦ. Также депутаты не согласовали вопрос о передачи недостроя на 3-й Слободской ЧНУ имени Петра Могилы под университетскую клинику.

В повестке дня также есть вопрос об увеличении статутного капитала КП «Николаевэлектротранс», создать временные комиссии по проверке деятельности КП «Гуртожиток» и «Николаевэлектротранс», а также управляющей компании «70-й микрорайон». Помимо этого, должны согласовать досрочное прекращение полномочий депутата городского совета Евгения Рымаря.