Из-за угрозы физической расправы над журналистами и их близкими «NewsOne» отменил телемост с Россией

Телеканал «NewsOne» отменил телемарафон «Надо поговорить». Причиной тому стали прямые угрозы физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей.

Об этом сообщает телеканал «NewsOne».

Так, отмечается, что их попытка организовать площадку для неполитических вопросов привела к тому, что на протяжении последнего времени ряд политических партий в отношении телеканала начал массированную информационную атаку.

«В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», - говорится в сообщении.

В частности, на телеканале считают, что подобные действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы.

«Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопросы прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи?» - говорится в публикации.

«Поэтому телеканал «NewsOne» сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить». Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», - говорится в сообщении.

Как известно, телеканал «NewsOne», принадлежащий Тарасу Козаку, близкому к куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, заявил о запуске телемоста между Украиной и Россией, который якобы будет направлен на народы двух стран, а не на политиков.

В свою очередь секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook резко высказался касаемо инициативы канала и рассматривает её как провокацию.

А исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что инициирует перед Президентом Украины, председателем Совета Национальной безопасности и обороны Украины безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины по поводу телемоста.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением касаемо телемоста, который организовывают телеканалы «NewsOne» и «Россия 24». Он предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск. Кроме того он обратился к украинцам и призвал не участвовать в происходящей «провокации», которая направлена на разделение.