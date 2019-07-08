Долг по зарплате составляет ₴15 миллионов: На «Николаевоблтеплоэнерго» снова просят депутатов горсовета выделить финпомощь

Иллюстрация На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сложилась критическая финансовая ситуация в связи с недостатком оборотных средств для покрытия кредиторской задолженности, которая возникла из-за избыточности действующих тарифов.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице предприятия в Facebook.

В частности, задолженность по заработной плате с начислениями составляет 15 миллионов гривен, а невыплаченными остаются апрель, май и июнь 2019 года, в результате чего происходит отток квалифицированных кадров, особенно молодого персонала. В связи с долгами по зарплатам за май и июнь с предприятия уволились 30 человек, и кроме того не уплачены другие налоги и сборы на сумму 3 миллиона гривен.

Также неуплаченной остается задолженность перед АО «Николаевоблэнерго» на более чем 17 миллионов гривен, что грозит отключением ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» от электроснабжения, а заодно и срывом подготовки к отопительному сезону и отключением подкачивающих насосов, и оставит без водоснабжения жителей многоэтажек Николаева.

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» также обратилось в органы местного самоуправления, о выделении финансовой помощи в размере 48 миллионов гривен, для погашения задолженности по заработной плате и своевременной ее выплате в межотопительный период, погашение существующей задолженности по налогам и существующей кредиторской задолженности за потребленную электроэнергию и надлежащей подготовку к новому отопительному сезону 2019-2020 года» - отмечается в сообщении.

В заключение, в предприятии добавили, что финансовая поддержка со стороны города – единственный вариант для сохранения предприятия.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» нуждается в выделении около 50 миллионов гривен из-за убыточных тарифов.

Отметим, что директор предприятия Николай Логвинов в интервью Преступности.НЕТ рассказал также о том, что кроме долгов населения и убыточности тарифов, на предприятии существует нехватка кадров.

В частности, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» из-за долгов по зарплате стали увольняться сотрудники предприятия.