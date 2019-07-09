Космическая гонка продолжается: корпорация Amazon хочет запустить «созвездия» спутников для глобального интернета

В США компания Amazon отправила заявку в Федеральную комиссию по связи на получение разрешения для запуска более трех тысяч спутников в рамках проекта глобального интернета Project Kuiper.

Об этом сообщает «Новое время».

Корпорация готовится к отправке на орбиту собственного созвездия спутников для становления сети глобального интернета. Сообщается, что 3236 спутников будут сгруппированы в 98 созвездий на орбите, и их разместят на высоте от 590 до 630 км. В Amazon заявили, что с помощью своих спутников смогут обеспечить доступом к сети «десятки миллионов людей по всему миру». Тем не менее, руководители проекта предупреждают, что труднодоступные регионы, вроде Аляски, все равно останутся без интернета.

Project Kuiper предусматривает использование Ka-диапазона частот, и компания просит разрешение у властей на использование защитной технологии для предотвращения вмешательства других сигналов. Сроки реализации проекта пока неизвестны, но даже на запуск такого количества спутников уйдет несколько лет.

Напомним, в конце мая 2019 компания SpaceX предпринимателя Илона Маска запустила первую партию спутников для проекта глобального интернета Starlink. Конкуренты Amazon ранее получили разрешение у Федеральной комиссии по связи США на отправку более 12 тысяч спутников.

Сейчас на орбите находится чуть более двух тысяч спутников. Астрономы с разных уголков планеты уже предупредили, что огромное количество спутников на орбите может не только помешать космическим исследованиям, но и создать необратимую ситуацию с космическим мусором, которая сулит уничтожением всех орбитальных аппаратов и настоящей катастрофой для запусков ракет в будущем.

Ранее сообщалось, что НАСА запустило ракету «Антарес», созданную при участии украинских предприятий.