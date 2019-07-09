В Николаеве из-за ремонтных работ до 1 августа перекроют участок улицы Московской

В Николаеве с 9 июля часть улицы Московской перекроют из-за ремонта на теплосети, которую обслуживает «Николаевская ТЭЦ».

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Ремонт теплосети будут проводить на углу улиц Адмирала Макарова и Московской. Движение транспорта на данном участке будет ограничено. Работы продлятся до 1 августа.

«Просим учесть данную информацию при передвижении по городу», - сообщили в горсовете.

Напомним, что улица Адмирала Макарова уже перекрыта в районе её пересечения с улицей Соборной из-за других ремонтных работ.