В Николаеве снова разыскивают 16-летнюю Анну Ермоленко – девочка уже пропадала полтора месяца назад

В Николаеве разыскивают 16-летнюю Анну Ермоленко, которая ушла из дома 5 июля и пропала.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области.

Центральный отдел полиции разыскивает несовершеннолетнюю Анну Ермоленко, которая 5 июля в 18:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Ее приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые коротко стриженные, глаза серого цвета. Была одета: шорты черного цвета, футболка белого цвета с гербом Украины и надписью «Я люблю Украину», кроссовки белого цвета. С собой имела сумку серого цвета.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней в полиции просят звонить по номерам: 102, (0512) 49-87-01, 0938586858.

Отметим, что эта девочка уже пропадала – ее разыскивали в мае текущего года.

Напомним, что в Николаеве Ингульский отдел полиции разыскивает пропавшего без вести 64-летнего Сергея Верестюка. Мужчина 21 июня ушел из Николаевского онкологического диспансера и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.