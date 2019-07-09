На Южно-Украинской АЭС проверят системы оповещения и включат сирены

На Южно-Украинской АЭС в среду, 10 июля, пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения с включением электросирен.

Об этом сообщается на сайте ЮУ АЭС.

В соответствии со специально разработанной программой персонал цеха диспетчерского и технологического управления выполняет такие проверки ежемесячно. Их основная цель – определение работоспособности системы оповещения.

Отмечается, что состоянию на 8 июля в работе находятся первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС, а также гидроагрегат №1 Ташлыкской ГАЭС. На блоке №2 ЮУАЭС и агрегате №2 ТГАЭС выполняются ежегодные плановые ремонты. Агрегаты Александровской ГЭС работают в зависимости от расхода воды в реке Южный Буг.

Напомним, что ранее неизвестный «заминировал» Южноукраинскую АЭС – охрану перевели в режим усиленного дежурства.